Regno Unito: ex presidente Camera dei Comuni Bercow passa tra le fila dei laburisti

- John Bercow, ex deputato del Partito conservatore ed ex speaker della Camera del Parlamento britannico, ha lasciato i conservatori per unirsi ai laburisti. Un addio polemico quello di Bercov, che in un’intervista al quotidiano britannico "Observer" ha definito il primo ministro Boris Johnson e il suo partito "reazionario, populista, nazionalista e a volte perfino xenofobo". Bercow spiegato che, dopo avere lasciato nel 2019 la carica di presidente della Camera dei Comuni che deteneva da 10 anni, ha scelto di passare tra le fila dell'opposizione laburista perché il partito dell'ex premier Tony Blair sarebbe l’unica alternativa di governo ai Tory. “Sono giunto alla conclusione che questo governo dev'essere sostituito. La realtà è che il partito laburista è il solo poter ottenere quel risultato. Non ci sono altre opzioni credibili", ha detto. Il 58enne è molto conosciuto in patria e fuori, oltre che per la sua posizione contraria all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, anche per il grido con cui chiedeva di fare silenzio in Aula ai deputati britannici: “Order”. (Rel)