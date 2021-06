Governo: Berlusconi, sosteniamo Draghi con spirito costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sosteniamo il governo Draghi, che senza di noi non sarebbe nato. Senza il nostro impegno in Europa e i nostri rapporti personali nel Ppe, non avremmo le risorse del Recovery Plan, almeno non nella misura così generosa e abbondante che abbiamo ottenuto. Al governo continuiamo a portare il nostro contributo di idee e di proposte, con spirito costruttivo e responsabile”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla convention organizzata del partito “Italia, ci siamo”, in corso a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.(Rin)