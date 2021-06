Roma 2021: Enrico Michetti parte dal municipio delle Torri sulle note di "Nessun dorma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dal Municipio VI, noto come il municipio delle Torri, la campagna elettorale del candidato a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, nelle periferie cittadine. Stamattina, dopo alcune visite nei quartieri in forma privata nei giorni scorsi, Michetti ha preso parte all'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia e a cui hanno partecipato anche esponenti di Lega e Forza Italia. Accolto da un applauso e dalle note di "Nessun dorma" cantata da Luciano Pavarotti nel passaggio di versi che recita "All'alba vincerò", Michetti dal palco ha spiegato: "Avete pensato di farmi commuovere, un'accoglienza così non la avevo mai avuta, sono orgoglioso di voi. È la mia prima visita qui, ma ho girato un po' e di cose da fare sono tante. Però c'è una grandissima squadra, una squadra che ha un metodo, prima ascolta e poi presta rimedio. E a volte si riescono anche a raggiungere gli obiettivi". Diversi gli eletti presenti tra cui il deputato di Fd'I Fabio Rampelli, il capogruppo di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo, il consigliere capitolino di Fd'I, Francesco Figliomeni, il consigliere regionale di Fd'I Fabrizio Ghera. Ancora sono presenti il coordinatore romano di Fd'I, Massimo Milani, e quello del Lazio, Paolo Trancassini. (segue) (Rer)