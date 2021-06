Roma 2021: Enrico Michetti parte dal municipio delle Torri sulle note di "Nessun dorma" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sesto municipio deve essere conosciuto come un luogo di attrazione, con l'apertura del sito archeologico di Gabii, e non come quello dell'impianto per i rifiuti di Rocca Cencia. Vogliamo piazze e luoghi di incontro, non soltanto centri commerciali", ha sottolineato Milani. "La gestione dell'emergenza Covid da parte di Raggi è stata ancor più disastrosa nelle periferie con lo smantellamento dei presidi sociali territoriali e con la gestione fallimentare di Farmacap. Con Michetti ricostruiremo il tessuto della nostra città", ha detto De Priamo. "Grazie anche agli alleati di Lega e Forza Italia c'è un grande clima di armonia. Già nel 2016 in questo municipio arrivammo al ballottaggio, e fu l'unico municipio ad arrivarci. Non è possibile che un municipio come questo abbia il reddito procapite più basso della città. Insieme ad Enrico Michetti, faremo riscoprire ai cittadini l'orgoglio dell'appartenenza al proprio territorio", ha concluso Rampelli. (Rer)