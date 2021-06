Roma 2021: primarie, Zevi, oggi bella giornata di democrazia e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho votato questa mattina alle ore 10.15 al gazebo di piazza Winckelmann. Votate, ai gazebo c'è la fila, oggi è una bella giornata di democrazia e partecipazione. Le primarie sono sempre un grande esercizio di democrazia e condivisione. Sono e sarò sempre al lavoro per una Roma più efficiente, moderna e green, che sia in grado di riconquistare il posto che le spetta tra le grandi capitali europee quanto a qualità della vita e visione progettuale per i prossimi anni. La 'Roma del Recovery' si costruisce ora". Lo ha detto Tobia Zevi, candidato alle primarie di centrosinistra. (Com)