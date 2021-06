Roma 2021: primarie, Battaglia, giornata di democrazia, diritto e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Primarie. Siamo arrivati al 20 giugno, una giornata di grande democrazia, di diritto e di libertà. È importantissimo partecipare perché la democrazia prevede la maturità del popolo, una grande responsabilità e quindi, questa è una giornata da considerarsi per tutti come una grande conquista". Lo dichiara in una nota la candidata per Liberare Roma alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Imma Battaglia. "Per questo è fondamentale partecipare e votare. Devo dire che sono disturbata dall'ultimo post del Pd, che ha mandato sui suoi social la scheda elettorale oscurando tutti i nomi delle e dei partecipanti e lasciando visibile solo il nome di Gualtieri. Vorrei ricordare che i voti si conquistano con l'informazione, con i programmi e con le idee, e non oscurando dei nomi - sottolinea -. Io sono felice, so che abbiamo lavorato tra la gente e insieme alla gente. Sto ricevendo tantissimi messaggi e sono certa che la voce del popolo libero, della cittadinanza attiva e di Liberare Roma, si farà sentire molto forte in queste Primarie con un risultato straordinario", conclude Battaglia.(Com)