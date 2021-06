Vaticano: Papa, corridoi umanitari in Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver recitato l’Angelus a Piazza San Pietro, Papa Franceso ha ricordato il dramma del Myanmar: “Unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar - ha detto - che la scorsa settimana hanno lanciato un appello, richiamando all’attenzione del mondo intero, l’esperienza straziante di migliaia di persone che in quel paese sono sfollate e stanno morendo di fame. Noi supplichiamo, dicono loro, con tutta la gentilezza, di permettere i corridoi umanitari e che le chiese monasteri moschee templi, come pure scuole e ospedali siano rispettati come luoghi neutrali di rifugio, che il cuore di Cristo tocchi il cuore di tutti portando pace nel Myanmar”. (Civ)