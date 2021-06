Roma: primarie, Gualtieri, bellissima giornata, stanno votando in tanti in tutti i seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una bellissima giornata, mi dicono che stanno votando in tanti in tutti i seggi. Ci sono oltre 1.000 volontari che stanno garantendo il voto per tutte le romane e i romani che vogliono partecipare a questa importante decisione e anche partecipare a quella che dovrà essere una grande squadra, una grande alleanza politica, sociale, civica, per cambiare e rilanciare Roma". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco a margine della votazione al gazebo di piazza di Donna Olimpia. "Sicuramente facciamo queste primarie nelle condizioni possibili che sono difficili perché fa caldo, è fine giugno, c’è la partita degli Europei e questo rende ancora più straordinario il fatto che ci siano migliaia di volontari e dei cittadini che stanno votando. Io voglio rivolgere un appello a tutti: fino alle 21 si può, andate a votare, votate per chi volete ma votate perché è importante - ha sottolineato -. Adesso è bellissimo che ci siano tante romane e romani che vengono votare, in tutti i seggi c’è molta partecipazione, è straordinario perché veniamo da mesi difficili in cui siamo stati distanti e quindi è molto bello ritrovarci uniti fisicamente, trovarci ai seggi è una grande comunità democratica progressista che si rincontra, si unisce e partecipa". (segue) (Rer)