Grecia: stampa, a breve avvio dei lavori per uno dei progetti di riqualificazione in ex scalo di Elliniko

- Si avvicina in Grecia l'avvio dei primi lavori per la realizzazione di uno dei progetti di investimento nell’area dell’ex aeroporto di Elliniko ad Atene. Come riporta oggi l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", la società greca Lamda, che si è aggiudicata i lavori, pagherà il prossimo 25 giugno allo Stato greco la prima rata degli investimenti, del valore di 300 milioni di euro, e presenterà all'Agenzia statale per gli investimenti (Hradf) la lettera di garanzia di 347 milioni di euro, formalizzando così il passaggio di quote. Alla riunione del Consiglio di amministrazione della società la scorsa settimana, l'amministratore delegato, Odisseas Athanasiou, ha affermato che il progetto ha richiesto "molta pazienza e fede, ma soprattutto passione e impegno per il nostro obiettivo". I piani per la prima fase del progetto di un grattacielo residenziale sono completi e il finanziamento è garantito, e sarà presentato a breve, ha osservato: "Miriamo a diventare ambasciatori di uno sviluppo sostenibile in Grecia attraverso la creazione di una 'città verde intelligente'". La società ha descritto il progetto sulla costa a sud di Atene come "una città moderna, verde e digitale, un modello di sviluppo praticabile, rispettoso delle persone e dell'ambiente, che metterà in risalto il patrimonio culturale della Grecia: un nuovo luogo di intrattenimento, relax, camminare e fare esercizio, accessibile a tutti". L'intero progetto per la riqualificazione dell'area dell'ex scalo prevede la creazione di 10 mila posti di lavoro e di 70 mila alla fine dei cantieri grazie all'apertura di esercizi commerciali, uffici e servizi. L'aeroporto di Elliniko ha chiuso nel 2001 per far posto a quello più grande a Spata, nell'Attica orientale, che è stato inaugurato il 28 marzo 2001, in tempo per i Giochi olimpici di Atene del 2004.(Gra)