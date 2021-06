Iraq: razzo contro la base militare di Ain al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo è caduto oggi nelle vicinanze della base militare di Ain al Asad, che ospita truppe irachene e statunitensi nel governatorato occidentale dell’Anbar, in Iraq. Lo ha detto una fonte della sicurezza irachena al sito web d’informazione “Al Sumaria News”. "Il tipo di missile non è stato determinato. Una piattaforma missilistica è stata trovata in un’area non lontanata da Ain al Asad ed è stato sequestrato un missile non ancora lanciato", aggiunge il media iracheno. Secondo le prime informazioni, il lancio non ha causato vittime o feriti. (Irb)