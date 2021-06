Libano: incontro interreligioso nella base dei caschi blu italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi presso la base "Millevoi" di Shama, sede dei Caschi Blu del Contingente italiano in Libano, il primo incontro interreligioso tra i rappresentanti delle principali confessioni del sud del Libano, dopo la pandemia da Covid-19 e la serrata che hanno interessato il Paese. L'incontro è stato organizzato dal Comandante del Sector West di Unifil, generale di brigata Davide Scalabrin, che ha voluto incontrare per la prima volta insieme le principali autorità religiose presenti nell'area di responsabilità italiana. All'iniziativa hanno aderito il nunzio apostolico in Libano, monsignor Joseph Spiteri, l'arcivescovo greco melchita di Sidone e Tiro , monsignor Bechara Haddad, l'arcivescovo metropolita greco ortodosso di Tiro, Sidone e Marjiyoun, monsignor Elias Kfouri, il muftì sciita, sceicco Hassan Abdullah, il muftì sunnita, sceicco Issam Kassab e, in rappresentanza dell'arcivescovo maronita di Tiro Charbell Abdallah, padre Tony Elias. (segue) (Com)