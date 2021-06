Libano: incontro interreligioso nella base dei caschi blu italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro ha avuto come tema "La fede: conforto e speranza per il genere umano provato nel corpo e nello spirito dalla recente pandemia e dall'attuale crisi economica", argomento particolarmente sentito dai fedeli di ogni credo. Il dialogo tra i rappresentanti religiosi ha dato quindi modo di confrontarsi sulle risposte che la fede può dare ad ogni essere umano in questi momenti così difficili. In un clima sereno e cordiale, basandosi sugli elementi comuni che costituiscono i pilastri della pace e dell'armonia tra le varie comunità, tutti hanno convenuto sull'importanza del dialogo e della convivenza pacifica tra i diversi culti. In merito, tutte le autorità religiose presenti all'incontro hanno rivolto apprezzamento e gratitudine ai caschi blu italiani, per il contributo fornito al mantenimento della stabilità e della sicurezza nell'area del Sud del Libano, sempre agendo secondo i principi di imparzialità e dialogo con la popolazione libanese. A suggellare questo momento di incontro, è stato piantato un albero d'ulivo, simbolo di pace e di speranza per un futuro e un mondo migliori, un futuro positivo che incontri come quello odierno rendono sempre più realizzabile. (Com)