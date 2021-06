Roma: Figliomeni (Fd'I), la mafia si combatte con proposte, soprattutto per giovani e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho partecipato con molto piacere alla manifestazione contro la criminalizzata organizzata ad Ostia perché occorre comprendere che la mafia si combatte soprattutto con luoghi di aggregazione culturali, sociali e sportivi, soprattutto per i giovani, e la legalità non può essere una parola vuota, ma deve essere riempita di contenuti". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "I 5 Stelle e la sinistra, che insieme governano le più importanti istituzioni centrali, hanno miseramente fallito in questo settore, oltre che in quello del contrasto alla violenza contro le donne che non può essere declinata soltanto con degli slogan. Come Fratelli d'Italia, grazie al dipartimento Tutela vittime presieduto da Cinzia Pellegrino, continueremo le nostre battaglie contro la criminalità organizzata forti delle nostre continue proposte per la comunità". (Com)