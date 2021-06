Vietnam: ricevuto carico di 500 mila vaccini Sinopharm donati dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha ricevuto oggi un carico di mezzo milione di vaccini Sinopharm donati dalla Cina. Lo ha annunciato il ministero della Sanità in un comunicato, sottolineando che le dosi serviranno ad accelerare la campagna vaccinale iniziata lo scorso marzo e basata finora su circa 4 milioni di dosi AstraZeneca. I vaccini cinesi saranno usati per tre gruppi di persone: i cittadini cinesi in Vietnam, i vietnamiti che stanno pianificando di lavorare o studiare in Cina e le popolazioni che vivono al confine con la Repubblica popolare. Finora in Vietnam sono circa 2,4 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre solo 115.315 sono quelle pienamente immunizzate contro il Covid su una popolazione complessiva di 98 milioni di abitanti. Nel frattempo nel Paese è in corso una nuova ondata di contagi, con la città di Ho Chi Minh che ha vietato proprio oggi gli assembramenti con più di tre persone e che ha imposto "lockdown" mirati in alcune aree più a rischio. Dalla fine dello scorso aprile sono stati registrati quasi 10 mila contagi e 31 decessi. (Fim)