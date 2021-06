Svizzera: Covid, dalla prossima settimana possibile inizio vaccinazione per fascia 12-15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera prevede di aprire la vaccinazione anti-Covid per i giovani compresi tra i 12 e i 15 anni. Lo ha confermato il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni Christoph Berger in una intervista al quotidiano "Neue Zurcher Zeitung" secondo cui la decisione di consentire a giovani compresi in questa fascia di età la vaccinazione potrebbe arrivare già la prossima settimana. "I giovani che vogliono essere vaccinati dovrebbero avere l'opportunità", ha dichiarato Berger. "Per coloro con malattie preesistenti o per coloro che sono in contatto con individui immunocompromessi che sono a rischio, la vaccinazione ha senso", ha affermato, aggiungendo che, a differenza delle popolazioni più anziane, non sarebbe necessario fissare un tasso di vaccinazione per questa fascia di età. La Svizzera ha approvato lo scorso 4 giugno la vaccinazione per i giovani dai 12 ai 15 anni con il vaccino di Pfizer/ BioNTEch, in vista del piano del Paese per iniziare a inoculare i vaccini ai più giovani a partire da luglio. La società farmaceutica statunitense Moderna ha presentato una richiesta per l'approvazione del suo vaccino per i giovani dai 12 ai 17 anni, attualmente in fase di revisione dall'Agenzia del farmaco svizzera. (Res)