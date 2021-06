Usa-Israele: presidente uscente Rivlin atteso alla Casa Bianca il 28 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospiterà l’omologo israeliano uscente Reuven Rivlin alla Casa Bianca il 28 giugno. "La visita del presidente Rivlin evidenzierà la duratura collaborazione tra Stati Uniti e Israele e i profondi legami tra i nostri governi e il nostro popolo", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in una nota. Rivlin visiterà Washington poco prima della scadenza del suo mandato settennale a luglio. Isaac Herzog è stato eletto nuovo presidente dello Stato ebraico nelle elezioni che hanno segnato la fine dell'era del primo ministro Benjamin Netanyahu in Israele. Il ruolo del presidente è in gran parte cerimoniale, ma ha anche lo scopo di promuovere l'unità tra i gruppi etnici e religiosi. Il governo in Israele è cambiato dopo che le ostilità del mese scorso tra Israele e militanti palestinesi a Gaza hanno anche provocato scontri di piazza tra la maggioranza ebraica e la minoranza araba nelle città israeliane. "Il presidente Rivlin si avvicina alla fine del suo mandato, questa visita onorerà la dedizione che ha mostrato nel rafforzare l'amicizia tra i due Paesi nel corso di molti anni", ha affermato Psaki. (Res)