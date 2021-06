Sicurezza: Molteni, in arrivo altri 2300 agenti per il periodo estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tolleranza zero verso degrado urbano, spaccio di droga e criminalità. E il ministero dell'Interno lo fa con un atto concreto: un ulteriore dispiegamento straordinario di agenti aggregati per i servizi di vigilanza estivi sulle 65 province italiane. Sono in arrivo, dal 19 luglio al 5 settembre, complessivamente altre 2.300 unità di uomini e donne della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che andranno ad affiancare gli agenti in organico ordinario per il controllo del territorio". Lo afferma, in una nota, Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. (segue) (com)