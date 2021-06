Sicurezza: Molteni, in arrivo altri 2300 agenti per il periodo estivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno sforzo importante da parte del Dipartimento di Pubblica sicurezza - sottolinea -, sotto l'attenta visione del Capo della Polizia, per incrementare durante tutto il periodo estivo, soprattutto nelle località balneari di maggior afflusso, la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione dei fenomeni di criminalità. Difendere i territori dallo spaccio, aggressioni, risse, malamovida, violenze, episodi di microcriminalità, degrado urbano e immigrazione clandestina diventa strategico anche per garantire un turismo di qualità, in una propensione di rilancio di un settore strategico per l'Italia, perché investire in sicurezza e prevenzione è fondamentale anche per supportare l'intero indotto. E proprio il potenziamento dei presidi di sicurezza nella stagione estiva diventa indispensabile anche per coadiuvare con atti concreti l'azione dei sindaci sempre molto attenti e in prima linea per potenziare la sicurezza urbana e integrata, anche attraverso gli strumenti delle Polizie locali, della videosorveglianza e delle ordinanze sindacali". (segue) (com)