Cassino: aggredisce il nonno con calci, pugni e coltelli per ricevere denaro, arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri a Cassino, i militari della locale stazione, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti presso l’abitazione di un 81enne che stava subendo un’aggressione da parte del nipote 32enne, già censito per reati commessi in ambito familiare, lesioni personali, violenza e minaccia. Le ragioni della inaudita violenza, tramite calci e pugni ed aggravata dall’utilizzo di armi da taglio, alla quale l’anziano ha provato a sottrarsi allontanandosi per raggiungere l’abitazione di un vicino, erano dovute al rifiuto di consegnare all’aggressore ulteriori somme di denaro utili per l’acquisto di sostanze stimolanti per lo sviluppo muscolare nell’attività sportiva di body building, di cui il ragazzo è un grande appassionato. Il nipote, al fine di indurlo a consegnargli quanto richiesto, oltre alle continue minacce di morte, ha danneggiato anche diversi mobili e suppellettili dell’abitazione, nonché l’autovettura di proprietà dell’uomo. (segue) (Rer)