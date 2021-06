Cassino: aggredisce il nonno con calci, pugni e coltelli per ricevere denaro, arrestato 32enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’arrivo dei militari, successivamente supportarti da equipaggi della dipendente Sezione radiomobile della compagnia e del locale commissariato di P.S., nonché dal personale del 118, l’aggressore in evidente stato di alterazione psico-fisica (noto per essere gravato da problemi di natura psichiatrica che già in passato ne hanno richiesto il supporto specialistico del Cim di Cassino), si è scagliato minacciosamente anche contro gli stessi, desistendo dall’azione solo dopo ripetute intimazioni. Alla vittima, trasportata presso il locale nosocomio, è stata diagnosticata una "contusione dell'arcata orbitaria sinistra, escoriazione gomito sinistro e contusione spalla destra" con una prognosi di sette giorni. Le armi da taglio utilizzate, due coltelli da cucina della lunghezza complessiva di circa 35 e 20 centimetri sono state sequestrate. Il ragazzo, tratto in arresto per “tentato omicidio e resistenza al Pubblico Ufficiale", è stato tradotto presso le camere di sicurezza di quel comando in attesa delle decisioni della competente Autorità giudiziaria. (Rer)