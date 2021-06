Giustizia: Salvini su omicidio Desiree, criminali meritano galera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certezza della pena e giustizia giusta: anche per questo raccoglieremo le firme per i referendum. Solidarietà e un abbraccio alla famiglia di Desiree Mariottini: i criminali coinvolti nella tragedia della ragazza meritano di stare tutti in galera". Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. "È stato sconcertante apprendere che uno dei delinquenti stava per essere scarcerato, eventualità rientrata anche grazie alle proteste della mamma", aggiunge. (Com)