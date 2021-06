Migranti: Sassoli, garantire arrivo in Ue in sicurezza per chi necessita di protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario garantire che le persone bisognose di protezione possano arrivare nell'Ue in sicurezza, senza rischiare la vita. Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. "In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, consentici di ribadire l'impegno del Parlamento europeo: l'Ue ha bisogno di una nuova politica in materia di asilo, di un nuovo sistema fondato sulla responsabilità comune", scrive Sassoli su Twitter. (Beb)