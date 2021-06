Perù: Fujimori a "El Pais", su esito presidenziali accetterò verdetto della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata conservatrice alla presidenza del Perù, Keiko Fujimori, ha assicurato che accetterà il risultato del ballottaggio che uscirà dall'ultima istanza delle autorità elettorali. "Accetterò i risultati che verranno decisi dal Tribunale nazionale delle elezioni", ha detto la figlia dell'ex presidente Alberto in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo "El Pais", pur avvertendo del rischio che non si stia facendo il possibile per conoscere tutta la "verità". Lo scrutinio del ballottaggio si è chiuso con la vittoria del candidato della sinistra, Pedro Castillo, con un margine di poco più di 40mila voti. Ma per la proclamazione ufficiale occorre attendere il pronunciamento in ultima istanza della magistratura elettorale sui ricorsi di nullità presentati in gran parte da Keiko. (segue) (Spm)