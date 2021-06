Perù: Fujimori a "El Pais", su esito presidenziali accetterò verdetto della giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff della leader di Forza popolare insiste per il riesame dei verbali in 800 sezioni, un patrimonio di circa 200mila voti provenienti dalla periferia del Paese, in gran parte a favore di Castillo, ma macchiate da presunte frodi. Keiko ha però presentato la maggior parte dei ricorsi oltre il termine di tre giorni dalla chiusura delle urne, aprendo un contenzioso legale, con profondi risvolti politici. "Chiediamo alla magistratura, se ha intenzione di conoscere la verità, di non accampare scuse con la questione del termine", ha detto Fujimori, tornando a sollecitare l'intervento esaustivo della magistratura di secondo grado del Jurado nacional de elecciones (Jne). (segue) (Spm)