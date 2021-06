Perù: Fujimori a "El Pais", su esito presidenziali accetterò verdetto della giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esame delle impugnazioni sin qui portato avanti dalla giustizia elettorale non ha sostanzialmente alterato l'esito del ballottaggio del 6 giugno, e diverse sono state le rassicurazioni sullo svolgimento regolare del voto. In questo senso si sono pronunciati il direttore dell'Ipsos locale, Alfredo Torres, l'ufficio del Difensore del popolo - che afferma "in maniera categorica che non c'è stato nessun tentativo di alterare la volontà popolare" -, così come gli osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), che non rileva "gravi irregolarità" nelle urne, ma anzi arriva a complimentarsi per lo svolgimento della giornata. (segue) (Spm)