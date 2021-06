Perù: Fujimori a "El Pais", su esito presidenziali accetterò verdetto della giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Keiko ribadisce che la sua richiesta di "verità" è garanzia per una democrazia migliore nel paese andino. "Ho riconosciuto che alle scorse elezioni una cosa che ho sbagliato è stata quella di non chiedere un riconteggio", ha detto Fujimori rimandando alla sconfitta, sempre di misura e sempre frutto di "frodi", rimediata nel 2016 contro Pedro Pablo Kuczynski. "Oggi sto chiedendo che si analizzino alcuni seggi, non l'intero processo elettorale. Questi tipo di analisi farà sì che tutti i peruviani potremo accettare meglio risultati. Guardando ai prossimi cinque anni, credo che questo sia molto meglio e che darà forza alla democrazia". (Spm)