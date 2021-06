Centrodestra: Gelmini, federazione? Non mettere Berlusconi in mezzo a contesa Lega-Fd’I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho espresso più di una perplessità sulla proposta di Salvini di una federazione del centrodestra di governo. Ho avuto la sensazione che si provasse a tirare la giacca al presidente Berlusconi per metterlo in mezzo ad una contesa tra Lega e Fd’I per chi ha un punto in più”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini intervenendo alla convention organizzata da Forza Italia dal titolo “Italia, ci siamo”, in corso a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. “Se la prospettiva è questa, non è questa la nostra prospettiva – ha spiegato -. Una cosa è ridurre il ruolo di Forza Italia a forza federata, altra cosa è la proposta del nostro leader di un grande partito repubblicano del centrodestra che abbia i suoi valori fondativi nell’europeismo, nell’adesione al Ppe, nel patto Atlantico, nella Nato”.(Rin)