Milano: Poliza arresta 6 persone per rissa aggravata in piazza dell'ateneo nuovo

- La polizia ha arrestato ieri 6 persone, tutte di origine sudamericana, per rissa aggravata in piazza dell'ateneo uovo, zona Bicocca. Alle 7.45 di ieri mattina una volante transitava in viale Pirelli diretta verso via Chiese ed è stata fermata da un addetto alla vigilanza che ha segnalato un gruppo di ragazzi che stavano litigando con cocci di bottiglia e alcuni dei quali erano feriti. Arrivati in piazza dell'ateneo nuovo i poliziotti hanno visto il gruppo di giovani, risultati tutti sotto l'effetto di sostanze alcoliche, colpirsi a vicenda con calci e pugni. Dopo averli raggiunti a piedi, gli agenti hanno intimato l'alt per fare interrompere la rissa: mentre raggiungevano il gruppo due dei contendenti sono scappati e, nonostante la presenza dei poliziotti, gli altri sei hanno invece continuato a picchiarsi. A questo punto i poliziotti hanno chiesto l'intervento di altre cinque volanti e i sei, che dal verbale non risulta facciano parte di alcuna banda, sono stati arrestati. Le persone identificate hanno riferito di essere state aggredite da tre sconosciuti senza alcun motivo intorno alle 7 circa, dopo aver trascorso la notte presso un chioschetto ambulante che fa sosta in via stella bianca. Gli arrestati sono cinque sudamericani tra i 22 e i 25 anni e un italiano, con un un nome tipicamente sudamericano, del 1999. Due sono stati trasportati in codice verde alla Clinica città studi, uno, un ecuadoregno di 24 anni, con 14 giorni di prognosi e un altro, anch'esso ecuadoregno di 25 anni, con due giorni di prognosi. L'unico del gruppo opposto a essere stato arrestato, l'italiano del 99, è stato portato invece al Fatebenefratelli in codice verde con due giorni di prognosi. (Rem)