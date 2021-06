Taiwan: 23,5 milioni di vaccini dagli Usa, presidente Tsai ringrazia per “gesto d’amicizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invieranno 23,5 milioni di vaccini contro il Covid-19 a Taiwan, incrementando enormemente la scorta di 750 mila dosi precedentemente promessa. Lo ha confermato la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, che ha ringraziato l’amministrazione del presidente Joe Biden per quello che ha definito “un grande gesto di amicizia”. I vaccini fanno parte delle 80 milioni di dosi che Biden ha recentemente promesso di condividere con il mondo entro la fine di giugno. Per i 12 mesi successivi, l’amministrazione statunitense si è impegnata in sede di G7 a donare ai Paesi in via di sviluppo altri 500 milioni di vaccini.(Cip)