- Il tasso di partecipazione al primo turno delle elezioni regionali e dipartimentali che si svolge oggi in tutta la Francia è stato del 12,22 per cento a mezzogiorno, contro il 16,27 per cento registrato nel 2015 alla stessa ora. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno.(Frp)