Vaticano: Francesco, forza mite della preghiera fa i miracoli

- Durante l’Angelus Papa Francesco ha chiesto di cercare il Signore: “La preghiera è un grido – ha spiegato – oggi è la Giornata mondiale del rifugiato, tanti vengono sui barconi e nel momento di annegare gridano 'salvaci', anche nella nostra vita succede lo stesso “Signore salvaci” e la preghiera diventa un grido”. Il Pontefice ha sottolineato: “Ecco l’inizio della nostra fede: riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla, che abbiamo bisogno di Gesù come i marinai delle stelle per trovare la rotta. La fede comincia dal credere che non bastiamo a noi stessi, dal sentirci bisognosi di Dio”. Quindi Francesco ha osservato: “È la forza mite e straordinaria della preghiera, che opera miracoli. Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde. E pone loro una domanda, che riguarda anche noi: 'Perché avete paura? Non avete ancora fede?'. I discepoli si erano fatti catturare dalla paura, perché erano rimasti a fissare le onde piuttosto che guardare a Gesù. Anche per noi è così: quante volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in lui i nostri affanni! Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo solo nel momento del bisogno. Chiediamo oggi la grazia di una fede che non si stanca di cercare il Signore, di bussare alla porta del suo Cuore”. (Civ)