Milano: Polizia denuncia quattro persone per interruzione pubblico servizio su treno M2 a Garibaldi

- Con la ripresa della movida riprendonoi anche i problemi a bordo degli ultimi treni della M2 diretti verso la periferia che venivano registrati prima della pandemia. Intorno all'una della scorsa notte, infatti, la polizia ha denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, quattro persone, tre italiani, uno del 2001 e due del 2002 e un cubano del 2002, tutti con precedenti. Gli agenti sono intervenuti alla fermata della M2 di Garibaldi perché il personale di Atm ha chiesto l'intervento per la presenza di persone moleste che impedivano la ripresa in sicurezza della corsa a bordo del convoglio diretto a Gessate. Identificati sul posto e portati in Questura per i controlli sono risultati poco collaborativi e sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il treno è stato fermo per 30 minuti dall'1 all'1.30. (Rem)