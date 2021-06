Centrodestra: Berlusconi, miei figli non si occupano di politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina ho letto con sconcerto su alcuni organi di stampa che la mia famiglia e alcuni miei collaboratori si starebbero adoperando per le vicende che riguardano Forza Italia, i rapporti con la Lega e il progetto del centrodestra italiano. Sono notizie assolutamente inventate, che travisano radicalmente il senso della nostra iniziativa politica”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla convention organizzata del partito “Italia, ci siamo”, in corso a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. “Mi dispiace che ancora una volta la mia famiglia sia chiamata in causa – ha aggiunto -. I miei figli con la politica non c’entrano niente. Io ho naturalmente un rapporto di totale fiducia e profondo affetto con i miei cari, ma - per scelta loro e mia – nessuno di loro si occupa in alcun modo di politica e tanto meno del futuro di Forza Italia. Lo stesso vale per i manager che continuano ad occuparsi brillantemente delle aziende che ho fondato”. Berlusconi ha poi aggiunto: “voi di Forza Italia lo sapete molto bene, ma è utile ripeterlo per chi ci ascolta. Qualsiasi nostra decisione, come è sempre stato, la prendo io facendo sintesi delle opinioni del nostro gruppo dirigente”.(Rin)