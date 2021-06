Milano: la notte blu di Palazzo Marino per la giornata mondiale del rifugiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Marino si tinge di blu per una notte, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, indetta per il 20 giugno dall'Onu. Come già l'anno scorso, in segno di adesione e partecipazione l'Amministrazione comunale accoglie la richiesta dell'UNHCR (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e per una notte illumina la facciata della sua sede istituzionale, Palazzo Marino in piazza Scala, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #WithRefugees - Together we can do anything/Insieme possiamo fare la differenza, che vuole diffondere un messaggio di solidarietà e inclusione per gli oltre 80 milioni di persone nel mondo costrette a fuggire dalle loro case a causa di conflitti, violenze e persecuzioni. Un'iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro condizione, e anche di coinvolgere le Amministrazioni pubbliche cittadine in progetti di accoglienza e integrazione. Oltre a Milano, quest'anno hanno già aderito le città di Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze e Torino. L'illuminazione, possibile grazie al supporto di A2A Spa, avverrà questa sera al tramonto, e continuerà fino all'alba di domani. (segue) (Com)