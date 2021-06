Milano: la notte blu di Palazzo Marino per la giornata mondiale del rifugiato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le grandi città - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - da sempre svolgono un ruolo protagonista nelle dinamiche migratorie, essendo per eccellenza i luoghi in cui le persone cercano l'occasione per ricostruire la propria vita, dove quindi pensano di riuscire a trovare più facilmente una casa, un lavoro, opportunità per sé stesse e la propria famiglia, o anche semplicemente in cui transitano in attesa di ripartire per altre destinazioni. Riuscire a rispondere queste richieste rappresenta senza dubbio una delle grandi sfide cui le amministrazioni locali, soprattutto quelle dei Paesi più ricchi com'è il nostro, sono chiamate. Tutti devono fare la loro parte, così come la fanno la cooperazione, le organizzazioni di volontariato, i liberi cittadini, che negli anni hanno saputo costruire un sistema di rete che ha cercato di fornire risposte ai temi fondamentali, come la tutela dei minori, la garanzia dei diritti fondamentali, l'inserimento sociale e nel mondo del lavoro". (segue) (Com)