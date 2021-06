Roma 2021: Michetti, istruzione e lavoro per rilanciare il Municipio VI delle Torri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio VI "c'è l'università, ma se non vive in maniera simbiotica col territorio non ha motivo di esistere. I cittadini del territorio devono entrare in contatto con l'università. Quando il sapere entra nella testa delle persone gli consente di difendersi". Lo ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti, in occasione della visita all'iniziativa elettorale al Municipio VI in via di Torrenova. "Poi - ha aggiunto - bisogna portare occupazione". Inoltre "abbiamo bisogno di scuole e asili nido nei quartieri, abbiamo bisogno che la periferia torni centro, gli stessi diritti che ci sono al centro devono stare in periferia - ha sottolineato -. Quando Fabio (Rampelli, ndr) dice non dobbiamo perdere radici, identità e cultura è vero, perché non c'è niente al mondo che si sia mosso meglio di Roma, qui è nata la civiltà". (Rer)