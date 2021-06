Roma 2021: Michetti, presidi permanenti, illuminazione e locali aperti per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio VI "certamente si potrebbe fare di più sulla sicurezza in questo territorio. Abbiamo bisogno di presidi permanenti, un tavolo con le forze dell'ordine che si aggiorni periodicamente sulle esigenze della città, abbiamo bisogno di illuminazione e locali aperti che sono i veri presidi del territorio". Lo ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti, in occasione della visita all'iniziativa elettorale al Municipio VI in via di Torrenova. (Rer)