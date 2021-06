Fisco: Berlusconi, riforma indispensabile per far ripartire Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma fiscale è indispensabile per far “ripartire” il Paese. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla convention organizzata del partito “Italia, ci siamo”, in corso a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Per Berlusconi serve “una riforma basata su un deciso taglio delle aliquote”. La proposta di Forza Italia, se applicata, ha precisato, “consentirà di non pagare nulla a chi guadagna meno di 12 mila euro l’anno e per tutti i redditi medio bassi di risparmiare dai 100 ai 400 euro di tasse ogni mese. A questo si aggiunge la nostra richiesta di sospensione di tutte le cartelle esattoriali fino al 31 dicembre e la richiesta di composizione in termini ragionevoli del contenzioso degli anni passati. Infine, è scontata la nostra assoluta opposizione ad ogni forma di tassazione patrimoniale e di tassa di successione. Sulle nostre proposte, stiamo registrando in tutt’Italia grande attenzione e consenso fra i cittadini e fra le categorie produttive”, ha concluso.(Rin)