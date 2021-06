Rifugiati: Fico, accoglienza obbligo giuridico e imperativo morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliere adeguatamente chi cerca dignità, sicurezza e rispetto dei propri diritti fondamentali, rappresenta un obbligo giuridico e un imperativo morale che chiama in causa la comunità internazionale e l’Europa tutta”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. “Lo vogliamo ribadire oggi, accogliendo l’appello lanciato dall’Unhcr ‘Together we can do better’ ad unire le nostre forze per sostenere gli oltre 80 milioni di persone costrette a fuggire dalle loro case per ricostruirsi un futuro dignitoso – continua il presidente della Camera -. Una cifra impressionante, destinata drammaticamente a crescere, come preannunciato dall’Alto Commissario Filippo Grandi, e che è addirittura raddoppiata nell’ultimo decennio, segno dell’incapacità della comunità internazionale di salvaguardare la pace”.(Rin)