Cina: Covid, un miliardo di dosi di vaccino somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è divenuta oggi il primo Paese al mondo ad aver somministrato un miliardo di dosi di vaccini contro il Covid-19. Lo ha comunicato oggi la Commissione nazionale sanitaria, ripresa dall’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua”. “Un tale traguardo viene considerato una ‘pietra miliare’, ma non deve sorprendere data l’efficace applicazione dello scrupoloso programma di vaccinazione”, scrive da parte sua il “Global Times”, organo di stampa internazionale dal Partita comunista cinese, secondo cui le dosi somministrate in Cina sono tre volte quelle iniettate negli Stati Uniti e quasi il 40 per cento di quelle utilizzate a livello globale. “La campagna di vaccinazione nazionale è iniziata nel dicembre del 2020 e, nonostante una lenta partenza a causa della scarsa volontà della popolazione di ricevere il vaccino, visto che la pandemia era già stata portata sotto controllo, il Paese ha assistito a un forte aumento delle dosi consegnate a partire da maggio: 10 milioni al giorno, qualche volta anche il doppio. (segue) (Cip)