Cina: Covid, un miliardo di dosi di vaccino somministrate (2)

- Questo ha permesso di spegnere i focolai scoppiati nelle province di Liaoning, Anhui e Guangdong”, prosegue il “Global Times”, che riporta anche il commento del presidente dell’Associazione cinese dell’industria dei vaccini, Feng Duojia. “Raggiungere questo traguardo significa per la Cina non solo avvicinarsi all’immunità di gregge interna, ma anche contribuire grandemente alla lotta globale contro l’epidemia. Al momento il numero di vaccini spediti all’estero supera quello delle dosi utilizzate in patria”, ha affermato il dirigente. La Cina, in effetti, è stata finora il Paese ad aver inviato più dosi di vaccino all’estero. Tuttavia, sull’efficacia dei vaccini prodotti da Sinovac e Sinopharm le autorità sanitarie di diversi Paesi hanno espresso dubbi e perplessità, legate ai test condotti (come nel caso di Cile e Brasile) o all’aumento di contagi Covid malgrado l’alta percentuale di popolazione vaccinata (come accaduto di recente in Mongolia e in Indonesia). (Cip)