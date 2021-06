Serbia: nuova esplosione alla fabbrica di munizioni di Cacak, evacuate zone limitrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune zone della città serba di Cacak (parte centrale del Paese) sono state fatte evacuare ieri a seguito di una forte esplosione verificatasi in una fabbrica di munizioni. Un'esplosione simile ha causato gravi danni alla struttura circa due settimane prima. "A causa dell'esplosione nella struttura di Sloboda, è necessario evacuare urgentemente tutti i cittadini che vivono nelle vicinanze della fabbrica. Il luogo dell'evacuazione è lo stadio della città", ha annunciato ieri sera sui canali social il sindaco di Cacak Milun Todorovic, mentre le fiamme stavano avvolgendo la fabbrica e sembra che si siano propagate anche nel territorio vicino. L'impianto "Sloboda" (Libertà), a sud-ovest di Cacak, è stato scosso da una potente esplosione intorno alle 20 ora locale, seguita da un'altra, più piccola, secondo la televisione nazionale serba, che ha portato ad un grosso incendio nell'area. Una donna e due operai sono rimasti feriti nell'esplosione e sono stati trasportati in ospedale. L'incidente di ieri è il secondo in meno di un mese. Il 4 giugno, una serie di esplosioni ha scosso l'impianto ed è stata ordinata l'evacuazione per le case vicine. Mentre le esplosioni sono continuate per diversi giorni, nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Allora il presidente serbo Aleksandar Vucic ha stimato il costo dei danni causati dall'esplosione fino a 2 milioni di euro. (Seb)