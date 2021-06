Difesa: Egitto, Al Sisi incontra ministro della Difesa e capo di Stato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato ieri il ministro della Difesa, generale Mohamed Zaki, il capo di Stato maggiore, generale Mohamed Farid Hegazy, e i vertici delle Forze armate egiziane. “È stato discusso il piano del Comando generale delle Forze armate per sviluppare e aumentare l'efficienza di tutte le forze e per aumentare il livello di qualificazione delle unità militari secondo le ultime tecnologie in campo di esercitazione e armamento", ha detto il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi. Durante l'incontro, Al Sisi ha discusso anche della partecipazione dei militari all'iniziativa "Vita decente", che contribuisce allo sviluppo delle aree rurali egiziane. Il presidente della Repubblica ha infine personalmente ispezionato una serie di veicoli corazzati "multi-tasking” realizzati in Egitto. (Cae)