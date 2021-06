Migranti: Fico, in Ue no a egoismi e veti, ripensare procedure richiesta asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tempo che “l'Europa riscopra i suoi valori e la sua vocazione in termini di solidarietà, libertà, democrazia, diritti e opportunità per tutti. Se restasse in questo ambito paralizzata dagli egoismi o dai veti incrociati degli Stati nazionali tradirebbe se stessa”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. “Occorre un ripensamento costruttivo delle procedure di richiesta di asilo e dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento che rispondano effettivamente ai principi di solidarietà ed equa ripartizione stabiliti dai Trattati dell’Unione europea – spiega il presidente della Camera -. Ed è importante che gli Stati che non rispettano gli obblighi previsti in materia dalla normativa europea vigente siano sanzionati secondo le procedure appropriate. Abbiamo bisogno di un modello comune e adeguato di accoglienza e integrazione sociale ed economica. Dobbiamo attivarci per far affermare i valori della solidarietà e dell’accoglienza, creando opportunità di integrazione e occasioni d’incontro e conoscenza reciproca. Questo è lo spirito che deve animare il nostro impegno per costruire una società più accogliente ed inclusiva".(Rin)