Egitto-Libia: colloqui tra ministri degli Esteri al Cairo in vista della Conferenza di Berlino

- La ministra degli Affari esteri della Libia, Najla el Mangoush, è stata ricevuta ieri sera al Cairo dall’omologo dell’Egitto, Sameh Shoukry, per colloqui a pochi giorni dalla seconda Conferenza internazionale di Berlino sulla crisi libica, in programma il 23 giugno nella capitale tedesca. "Non vediamo l'ora di sostenere il nostro Paese nella piena attuazione della road map (a guida Onu), accogliamo con favore e il ruolo egiziano nel cessate il fuoco e l'arrivo a Tripoli di una missione diplomatica egiziana per aprire l'ambasciata nella nostra capitale", ha detto El Magoush in una conferenza stampa congiunta. Da parte sua, Shoukry ha affermato di aver discusso con la ministra libica del rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, del sostegno dell'Egitto al percorso politico in Libia e dei preparativi per la Conferenza di Berlino. Il capo della diplomazia del Cairo ha altresì evidenziato l'importanza di tenere elezioni in Libia alla fine di quest'anno e di espellere mercenari e combattenti stranieri. L’incontro tra i due ministri avviene dopo che il capo dei servizi segreti dell’Egitto, Abbas Kamel, si è recato in visita prima a Tripoli, dove ha incontrato il capo del Consiglio presidenziale Mohamed Menfi e il premier del governo di unità nazionale Abdulhamid Dabaiba, e poi a Bengasi per colloqui con il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico. (Cae)