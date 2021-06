Russia: Covid, oltre 17 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha registrato 17.611 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 17.906 del giorno prima. La capitale Mosca ha confermato 8.305 infezioni giornaliere, in calo rispetto al record di 9.120 di ieri. La capitale russa è stata seguita dalla regione di Mosca con 1.638 casi e San Pietroburgo con 1.019 contagi. Sono 450 i nuovi decessi legati al coronavirus, in calo rispetto ai 466 del giorno prima, portando il bilancio delle vittime del Paese a 129.361. Intanto il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha dichiarato che sono stati registrati nella città casi di reinfezione da Covid-19, anche dopo la vaccinazione. "Vediamo reinfezioni e vediamo malattie tra quelli vaccinati", ha detto aggiungendo che circa 5 milioni di cittadini di Mosca hanno ricevuto due dosi di vaccino. (Rum)