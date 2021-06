Difesa: Libia, forze di Tripoli avviano missione di ricognizione lungo l'asse sud-est (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il Consiglio presidenziale della Libia, in qualità di comandante supremo delle Forze armate libiche, ha annunciato il divieto di ogni movimento militare senza permesso. "E' assolutamente vietato riposizionare unità militari, qualunque sia lo scopo, o effettuare qualsiasi movimento di convogli militari, o trasferire personale, armi o munizioni", si legge nel testo della decisione, recante il timbro del Consiglio presidenziale, datata 17 giugno 2021. L’ordine afferma la necessità di ottenere il benestare del comandante supremo dell'Esercito (ovvero del Consiglio presidenziale, composto dal presidente Momahed Menfi e dai due vice Moussa Kuni e Abdullah Lagi) in caso di necessità di riposizionamento o spostamento in convogli militari. Il Consiglio presidenziale, infine, sollecita tutte le unità militari a conformarsi immediatamente alla dichiarazione e a metterla in pratica. La veridicità della nota è stata confermata ad “Agenzia Nova” dalla portavoce del Consiglio presidenziale, Najwa Wahiba. (segue) (Lit)