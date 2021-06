Albania: ministra Esteri per 30 anni di adesione all'Osce, oggi Stato moderno e fattore di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari Esteri, Olta Xhacka, ha commemorato ieri il 30mo anniversario dell'adesione dell'Albania all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). In un messaggio sui social, Xhakca ha sottolineato che in questi 30 anni l'Albania è stata "costruita sulle rovine del comunismo", trasformandosi in un Stato moderno. "Da 30 anni membro dell'Osce! 30 anni che hanno visto la costruzione dell'Albania sulle rovine del comunismo, trasformandosi in uno Stato moderno che ha assunto il presidenza dell'Osce nel 2020, esportatore di sicurezza nella regione e oltre, e membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2022-2023”, ha affermato il capo della diplomazia di Tirana. (Alt)