Mic: online bando per la Capitale italiana della cultura 2024

- È online sul sito del Mic il bando per la selezione del titolo di Capitale italiana della cultura 2024 (https://www.beniculturali.it/comunicato/decreto-sg-n-461-del-16-giugno-2021-bando-per-il-conferimento-del-titolo-di-capitale-italiana-della-cultura-per-lanno-2024). Dopo Procida nominata lo scorso gennaio Capitale italiana della cultura per il 2022 e le città di Bergamo e Brescia per il 2023, a cui il titolo è stato conferito dal governo in deroga alla procedura ordinaria, fino al 20 luglio 2021 le città che desiderano candidarsi al titolo di Capitale italiana della Cultura 2024 possono presentare una manifestazione scritta di interesse, seguendo le modalità previste dal bando. Successivamente i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni potranno trasmettere il dossier di candidatura, comprensivo di titolo, progetto culturale, organo responsabile del progetto, valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e obiettivi perseguiti, con i relativi indicatori, entro il 19 ottobre 2021. (segue) (com)