Mic: online bando per la Capitale italiana della cultura 2024 (3)

- "L'idea della capitale italiana della cultura che risale al 2014, determina un percorso di valorizzazione di tutte le città al di là della vincitrice, mettendo in moto un meccanismo virtuoso e attrattivo. Sono felice che l'intuizione legata a Matera Capitale europea della cultura si sia trasformata in questi anni in una sfida vincente, capace di creare grandi opportunità per le comunità", afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Possono partecipare al bando le città che non hanno preso parte alle due precedenti procedure di selezione per l'individuazione della Capitale italiana della cultura, svoltesi per gli anni 2020 e 2021. (com)